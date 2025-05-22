Nureddin Yıldız'a Karaman'da protesto: AKP'liler eylemcilerin üstüne yürüdü

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'nin ardından bu kez Karaman'da protesto edildi.

Sözcü'nün haberine göre, Nureddin Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde "Bu Zamanda Evlilik ve Aile" başlıklı konferans verdiği sırada bir grup tarafından protesto edildi.

Yıldız’ı protesto edenlerin üzerine tekbir getirerek yürüyen grubun içerisinde AKP Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kale ve Kızılay Karaman İl Başkanı Adem Küçükyarma da yer aldı.

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Eğitim-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Hamza Şanlıtürk, Yıldız’ın üniversitede verdiği konferansa tepki gösterdi. Şanlıtürk, Yıldız'ın, geçmişte kamuoyunu derinden sarsan “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” şeklindeki sözlerini hatırlattı ve bu kişinin üniversitede konuşmacı olarak ağırlanmasının sadece akla ve bilime değil, insanlık onuruna da aykırı olduğunu vurguladı.

"Bu ülkede yobazlara, çocuk istismarını savunanlara, kadın düşmanlarına, gericiliğe yer yoktur" diyen Şanlıtürk, "Bu kişileri meşrulaştıran, koruyan, devlet kurumlarına ve üniversitelere sokan herkes bu suça ortaktır! Boğaziçi öğrencileri de KMÜ öğrencileri de yalnız değildir. Çocuk istismarını meşrulaştıran zihniyete karşı çıkmak suç değil, onurlu bir duruştur. Çocuk evlendirilmez! Pedofili meşrulaştırılamaz! Üniversiteler yobazlığa teslim edilemez! Eğitim-İş olarak bu karanlık gidişata karşı her zaman öğrencilerimizin ve çağdaş, laik, bilimsel eğitimin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİN’DE DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Yıldız, geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Üniversitesi’nde konferans verdiği sırada üniversite öğrencilerinin protestosuyla karşılaşmıştı. Protesto eden 6 öğrenci tutuklanmıştı.