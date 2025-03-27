Nurgül Yeşilçay'dan tutuklamalara tepki: Çıkarın o çocukları hapisten

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında eylemler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan bin 879 kişiden 260'ının tutuklandığını açıkladı.

Tutuklamalara tepkiler sürerken, Oyuncu Nurgül Yeşilçay üniversite öğrencileri için çağrı yaptı.

Üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına tepki gösteren Yeşilçay, "Bu küçücük çocukların hapiste ne işi var. Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek gün annelerin ahını almayın. Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada. Ne yaptı ki bunlar?" ifadelerini kullandı.