Nurhak'ta katledilen devrimciler anıldı

Haber Merkezi

68 Kuşağı ve Türkiye devrimci hareketinin öncü isimlerinden Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan’ın Nurhak’ta katledilmesinin üzerinden 55 yıl geçti.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesini önlemek için Malatya Kürecik’teki Amerikan radar üssüne baskın yapmaya Nurhak’a giden devrimciler, 31 Mayıs 1971’de çıkan çatışmada katledildi.

Cemgil, Manga ve Özdoğan, aradan geçen 55 yıla rağmen unutulmadı. İstanbul’daki anma Sinan Cemgil’in Karacaahmet’teki mezarı başında, İzmir’deki anma ise Alparslan Özdoğan’ın Buca’daki mezarı başında yapıldı.