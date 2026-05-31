Nurhak’ın üzerinden 55 yıl geçti

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin siyasi tarihinde derin izler bırakan ve tarihe "Nurhak Katliamı" olarak geçen kanlı operasyonun üzerinden tam 55 yıl geçti.

31 Mayıs 1971 tarihinde, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi İnekli köyü civarı jandarma birlikleri tarafından kuşatılan THKO’nun kırsal kadrosundan Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Nurhak’a giden süreç, hem dünyadaki hem de Türkiye’deki fırtınalı siyasi atmosferin doğrudan bir sonucuydu. Dünyada Vietnam Savaşı’na karşı yükselen ses, 68 Kuşağı dalgası, Filistin Savaşı, Arjantinli devrimci Che’nin öldürülmesi, Türkiye’de ise üniversite gençliği ve kitlesel sendikal-işçi hareketleri vardı. İşçiler ve yoksul köylüler arasında anti-emperyalist bir uyanış yükseldi. 12 Mart 1971 askeri muhtırasıyla sivil siyaset askıya alınmış, sol muhalefete yönelik ağır bir baskı dönemi (Balyoz Harekâtı) başlatılmıştı. Bu dönemde yakalanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesini engellemek isteyen Sinan Cemgil komutasındaki gerilla birliği, 16 Mart’ta Malatya Kürecik’te bulunan ABD Radar Üssü’ndeki Amerikan personelini rehin almak amacıyla dağa çıktı. Ancak bölge muhtarının ihbarı üzerine etrafları sarılan gençlerin teslim olmayı reddetmesiyle çatışma kaçınılmaz oldu. Operasyonda Mustafa Yalçıner ağır yaralı, Hacı Tonak ise sağ olarak yakalandı. Nurhak’ta yaşananlar, toplumsal hafızada emperyalizme karşı bir direniş sembolü haline gelirken bağımsızlık mücadelesinin en dramatik kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçti.