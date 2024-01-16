Nurhak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok araç yolda mahsur kaldı.



Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da yağışlı hava etkili oluyor.

Nurhak’ın Kızılca Mahallesi bölgesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı etkili oldu.



Kar yağışı nedeniyle bölgeden geçen karayolunda buzlanma oluştu. Yolcu minibüsleri, tırlar ve otomobiller kar ve buzlu yolda mahsur kaldı.



Bölgede ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.