Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı
Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir sorusu CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı!
Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı!
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KİMDİR?
Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 1978 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2015'ten itibaren 25, 26, 27 ve 28. Dönem CHP Bursa milletvekili olarak görev yapan Kayışoğlu evli ve bir çocuk annesidir.
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU’NUN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 2001: Bursa Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlığa başladı.
- 2005: Sosyaldemokrat Halk Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.
- 2006: Bursa Barosu yönetimine girerek en genç üye oldu.
- Bursa Barosu’ndaki Görevleri:
- İnsan Hakları Komisyonu
- Mesleki Müdahale Komisyonu
- Spor Hukuku Komisyonu
- Spor Komisyonu
- CMK Komisyonu
- 2008: Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesinde, "Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları
- Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri" kapsamında eğitimci olarak görev aldı. Türkiye’nin çeşitli
- illerinde ondan fazla eğitim verdi.
- 2011: CHP Genel Merkezi eğitimcisi olarak Türkiye’nin birçok ilinde sandık eğitimcisi olarak görev yaptı.
- 2011: CHP’den Bursa milletvekili adayı oldu.
- 2015'ten itibaren 25, 26, 27 ve 28. Dönem CHP Bursa milletvekili olarak seçildi.
- 26 ve 27. Dönem: TBMM Divan Katip Üyesi olarak görev yaptı.
- 27. Dönem: Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.