Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı

Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı!

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KİMDİR?

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 1978 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2015'ten itibaren 25, 26, 27 ve 28. Dönem CHP Bursa milletvekili olarak görev yapan Kayışoğlu evli ve bir çocuk annesidir.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU’NUN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: