Nuri Alço, Hacettepe’ye sevk edildi

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan oyuncu Nuri Alço, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burcu Alço, eşinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve kalp pili takılacağını söyledi.

Oyuncu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından kalbine pil takılması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Eskişehirli oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

Alço, tedbir amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı.

Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

KALP ATIM HIZI SORUNU

Burcu Alço, eşinin kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını açıkladı. Burcu Alço, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” diye yazdı.