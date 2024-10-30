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Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı

Ameliyat olan oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güncel
  • 30.10.2024 16:00
  • Giriş: 30.10.2024 16:00
  • Güncelleme: 30.10.2024 16:16
Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu Nuri Alço, bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyata alındı.

Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Burcu Alço, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı"

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