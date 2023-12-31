Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a yanıt

Yönetmenler Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki tartışmada son açıklama Ceylan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nuri Bilge Ceylan, "Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem" dedi.

Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni arasındaki tartışmaya ilişkin Nuri Bilge Ceylan'dan yeni açıklama geldi. Zeki Demirkubuz'un Habertürk'te katıldığı yayında söylediği sözlere yanıt veren Ceylan, 2006 yılındaki Altın Portakal Film Festivali'nde hastalığı nedeniyle bayıldığını belirtirken Demirkubuz'un diğer açıklamalarına da ismini anmadan yanıt verdi.

Atilla Dorsay ile yaptığı röportajda Yılmaz Güney'in 'Baba' filmini izlediğini söylediğini hatırlatan Ceylan, filmlerinde ise Demirkubuz'a yönelik herhangi bir gönderme bulunmadığını vurgulayarak, "Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem" dedi.

'Üç Maymun' senaryosuna 'kara çalındığını' belirten Ceylan, "Birkaç kişi şöyle dedi böyle dedi diye seyretmek zahmetine bile katlanmadan bir filme kara çalmak, ona emek veren insanların onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı" ifadelerini kullandı.

"BU CEZA SANA ZATEN YETİYOR"

Ceylan, bundan böyle bir şey yazmayacağını ve gerekli görmesi halinde mahkemeye gideceğini belirtirken, "Seni kendi gerçeğinle başbaşa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor" dedi.

Ceylan'ın paylaşımı şöyle:

Bir algı oluşturmaya yönelik hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş.



Ama 2006 yılında Antalya’daki törene 40 derece ateşle geldiğimi, sağlık nedeniyle bayıldığımı bildiğin ve o dönemde bunu bütün gazeteler yazdığı halde hala öyle şeyler… — Nuri Bilge Ceylan (@_nbc_) December 31, 2023