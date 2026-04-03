Nuri Güler Kimdir? Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler Olayı Ne?

Aydın siyasetinde son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nuri Güler, hem siyasi kariyeri hem de hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Köşk Belediye Başkanı olarak görev yapan Güler’in hayatı ve son gelişmeler merak konusu oldu. Peki Nuri Güler kimdir, kaç yaşında ve hakkında ortaya atılan olay ne? İşte tüm detaylar…

NURİ GÜLER KİMDİR?

Nuri Güler, 1966 yılında Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına burada başlayan Güler, ilköğrenimini Sultanhisar’da tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Aydın il merkezinde sürdürmüştür.

Üniversite eğitimi için Ankara’ya giden Güler, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Eğitim Bilgileri

İlkokul: Sultanhisar

Ortaokul ve Lise: Aydın

Üniversite: Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

NURİ GÜLER’İN SİYASİ KARİYERİ

Nuri Güler’in siyasi hayatı 1990’lı yıllarda başlamıştır. Yerel siyasette aktif rol alan Güler, farklı görevlerde bulunarak kariyerini ilerletmiştir.

Siyasi Görevleri

1995-1996: Refah Partisi Köşk İlçe Başkanlığı

2001: AKP kurucu il yönetim kurulu üyeliği

2004-2009: AKP Köşk İl Genel Meclis Üyesi

II. Encümenlik görevi

Aydın Ticaret Odası Meclis Üyeliği

2011-2013: AKP Köşk İlçe Başkanlığı

2019: Köşk Belediye Başkan Adayı

NURİ GÜLER EVLİ Mİ?

Nuri Güler’in evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilinmektedir.

NURİ GÜLER OLAYI NE?

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler hakkında son dönemde çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Bu iddialar sonrası siyasi süreç de hız kazanmıştır.

İddialara göre, Güler’in ilişki yaşadığı öne sürülen bir kişinin belediye bünyesinde işe alınmasını sağladığı ileri sürülmüştür. Ayrıca belediyeye ait bir taşınmazın farklı bir amaçla kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte bazı fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Nuri Güler’den Açıklama

Nuri Güler, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, yayımlanan fotoğrafların montaj ve yapay zeka ürünü olduğunu belirterek iddiaları reddetti.

Güler, bu içeriklere karşı hukuki süreç başlatacağını ve suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

İDDİALAR SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

Gündeme gelen iddiaların ardından siyasi ve hukuki süreç de hız kazandı.

İlgili haberlere erişim engeli getirildi

Gazeteci Murat Ağırel, karara tepki gösterdi

AKP tarafından disiplin süreci başlatıldı

Kesin İhraç Talebi

Nuri Güler, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle AKP Merkez Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada bu sürecin parti tüzüğü kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

