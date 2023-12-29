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Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Ajans Haberleri
  • 29.12.2023 17:07
  • Giriş: 29.12.2023 17:07
  • Güncelleme: 29.12.2023 17:08
Kaynak: AA
Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Alman ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terziç'in yardımcısı olarak Nuri Şahin'i görevlendirdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender, 1 Ocak'tan itibaren Terziç'in yardımcısı olarak görev alacak.

Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme yapıldığını duyuran Alman kulübü, 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldığını bildirdi.

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