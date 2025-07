Nürnberg belediye başkanından tutuklanan Muhittin Böcek’e destek

CHP’li yerel yönetimlere yönelik soruşturmalar kapsamında en son tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Almanya’daki kardeş şehri Nürnberg’den destek geldi.

Nürnberg’in Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, basın açıklamasında "Meslektaşım Muhittin Böcek ve Türkiye'deki diğer belediye başkanlarının tutuklanması, henüz kesin geçmişi doğrulanamamasına rağmen, beni büyük endişeye sevk ediyor" dedi. König’in Nürnberg Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan açıklaması şöyle:

"Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanması beni çok endişelendiriyor. Türkiye'deki son tutuklama dalgasında, Nürnberg'in kardeş şehri Antalya'nın Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tutuklandı. Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olup 2019 yılından bu yana görevini yürütmektedir. Her ne kadar şu an bu gelişmelerin arka planı tam olarak doğrulanabilir olmasa da meslektaşım Muhittin Böcek ve Türkiye'deki diğer belediye başkanlarının tutuklanması beni büyük endişeye sevk ediyor. Ancak her halükarda şu geçerli olan şudur: İstikrarlı demokratik devlet düzeninin temeli her zaman yerel özyönetimdir; bunun temeli de seçilmiş yerel politikacıların özgür iradesidir.

Nürnberg Belediyesi, Türk hükümetini Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerine saygı göstermeye çağırıyor. Türk hükümeti özellikle yerel seçilmişleri korumalı, özgürlüklerini garanti altına almalı ve haklarını herhangi bir etki altında kalmadan kullanabilmelerini sağlamalıdır. Muhittin Böcek ve son olaylardan etkilenen tüm meslektaşlarımız için hukuki sürecin başlatılacağına inanıyorum."

1997’den bu yana Antalya’yla kardeş şehir olan Nürnberg, 500 bini aşan nüfusuyla Almanya’nın en büyük ilk 15 kenti arasında yer alıyor. Türkiye kökenliler ülkenin en önemli endüstri merkezleri arasında yer alan Nürnberg’in en büyük göçmen toplumunu oluşturuyorlar.