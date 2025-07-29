Nürnberg Hayvanat Bahçesi'nde 12 şebek öldürüldü

Almanya’nın Nürnberg kentindeki hayvanat bahçesi, aylar süren protestolara rağmen 12 şebek (pavian) öldürdüğünü resmen açıkladı. Hayvanların öldürülmesi, protestolara neden oldu. Yaşam savunucuları sosyal medyada da tepki göstererek, olayı yargıya taşımaya hazırlandıklarını duyurdu.

2024 yılı Şubat ayında, Nürnberg Hayvanat Bahçesi pavianların sayısının aşırı arttığını açıklamış ve bazı hayvanların öldürülmesi yönündeki planlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. O tarihten bu yana Almanya genelinde birçok hayvan hakları savunucusu, planı durdurmak için protestolar düzenlemişti.

Hayvanat bahçesi bugün "işletmesel nedenlerle" kapalı olacağını duyurdu. Aynı gün sabah saatlerinde tesisin önünde polis güvenliği sağlandı. Bu durum, içeride pavianların öldürüleceği yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Çok sayıda protestocu hayvanat bahçesi önünde toplandı; bazıları içeri girmeye çalışınca polis tarafından geçici olarak gözaltına alındı.

Öğleden sonra gelen resmi açıklamayla birlikte 12 pavianın öldürüldüğü kesinlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Alman Hayvan Koruma Birliği ve Alman Hayvan Hakları Hukukçuları Derneği, Nürnberg Hayvanat Bahçesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yaşam savunucuları, daha insani ve etik çözümler varken hayvanların öldürülmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.