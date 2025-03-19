Nurşen Osmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Haber Merkezi

SOL Parti Üyesi Av. Nurşen Osmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Emboli nedeniyle geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybeden Osmanoğlu, Bahçeşehir Camisinde yapılan törenin ardından Yeşilbayır mezarlığında toprağa verildi.

1962 doğumlu olan Nurşen Osmanoğlu, SOL Parti üyesi ve BirGün destekçisi Mehmet Osmanoğlu’nun eşi ve Av. Burcu Osmanoğlu’nun da annesiydi. 12 Eylül döneminde henüz lise öğrencisiyken anti-faşist mücadeleye katılan Nurşen Osmanoğlu dayanışmacı kişiliğiyle tanıyor. 78 kuşağından devrimciler yanı sıra partili dostları da Nurşen Osmanoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı.