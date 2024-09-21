Nursen Yavaş açıkladı: Mansur Yavaş Diyarbakır'a gidecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, 5 şehrin belediye başkanlarının eşleriyle beraber iki günlük ziyaret için Diyarbakır'a gitti.

Burada kısa bir açıklama yapan Nursen Yavaş, yıllar önce Mansur Yavaş ile beraber Diyarbakır'a geldiklerini, eşinin tekrar geleceğini söyledi.

Amida Haber'e konuşan Yavaş, şunları söyledi:

“Ayla Kutlu hanım ve Cafer Pekdemir’in davetleri üzerine geldik. Gezimiz güzel başladı. Yemekleri ve tatlarını çok beğendik. Yıllar önce Mansur Bey ile gelmiştik ancak o zaman fazla kalamamıştık. O da gelecek zaten. Herkesi Diyarbakır’a davet ediyoruz, gezilecek, görülmesi gereken bir şehrimiz.”