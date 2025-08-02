Nuryol talandan vazgeçmiyor

Ada Sude ATAK

Nuryol İnşaat, Antalya Konyaaltı’nda geçen yıl iptal edilen maden projesi için yeniden harekete geçti. Aynı bölgede bir madeni ve bir kırma eleme tesisi bulunan şirket, yeni kalker ocağı açmak için geçen ay çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Tamamı ormanlık alan üzerine kurulmak istenen kalker ocağı aynı zamanda tarım alanlarını ve su kaynaklarını da tehdit ediyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje alanı, en yakın tarım arazisine 938 metre mesafede bulunuyor. Tarım arazisinin yanı sıra proje su kaynakları için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Alan bölge için önemli bir su kaynağı olan Saha Çandır Çayı’na ise yalnızca bin 270 metre uzaklıkta. Patlatmalı yöntemle işletilecek maden ocağı ve beraberinde meydana gelecek toz, bölgedeki yaban hayatını da tehdit ediyor. Proje kapsamında ormanın ortasında ayda 5 kere patlatma yapılacak. Faaliyet esnasında saatte toplam 243 kilogram toz meydana gelecek.

Kalker ocağında yılda 1 milyon ton üretim yapılması planlanıyor. Toplam üretim kapasitesinin ise diğer projeyle birlikte toplam 3 milyona çıkması bekleniyor. Ayrıca proje dosyasında bölgedeki ağaçların mümkün olduğu müddette taşınmasının ve mümkün olmaması halinde kesiminin Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapacağı belirtildi. Proje bedeli ise 8 buçuk milyon TL olarak planlandı.

Şirket proje için geçen yıl da başvuru yapmıştı. Ancak orman bütünlüğüne zarar vereceği ve su havzalarında oluşturacağı risk nedeniyle tepki toplamış ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüş vermesiyle iptal edilmişti.