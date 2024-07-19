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Nusaybin'de belediye hurdalığında yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediyeye ait hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 19.07.2024 16:22
  • Giriş: 19.07.2024 16:22
  • Güncelleme: 19.07.2024 16:23
Kaynak: DHA
Nusaybin'de belediye hurdalığında yangın

Nusaybin Belediyesi'ne ait Gırnavas Mahallesi'ndeki hurdalıkta bulunan lastikler, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev alıp yandı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bazı hurda araçlar ile atıl durumdaki eşyalara da sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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