Nusaybin'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra uluslararası İpek Yolu’nun Alakuş mevkisinde meydana geldi.

Hasan Osman A. (52) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Bayram İ. (44) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte Pervin S. (50), Fatma İ. (43), Zeynep Su İ. (12) ve Güneş İ. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.