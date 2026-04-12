Nusaybin'de yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Eren A., sırtına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kaynak: AA
Yenituran Mahallesi'nde sokakta oynayan Eren A'nın (10) sırtına yorgun mermi isabet etti.
Çocuğun sırtında kanama olduğunu gören ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.