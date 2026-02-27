Nusaybin-Kamışlı sınır kapısı 14 yıl sonra açılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı bölgeleri arasındaki geçişi sağlayan sınır kapısı, 14 yılın ardından önümüzdeki ayın sonunda açılacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Mardin ile Kamışlı arasında bulunan Nusaybin Sınır Kapısı'nın 31 Mart itibariyle yeniden açılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Rûdaw'ın aktardığına göre DTSO Şubat Ayı Meclis toplantısı, Meslek Komite Başkanları ve üyelerinin katılımıyla odanın toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Nevin İl'in yönettiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölge illerinin Mega Sanayi Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun süredir kapalı olan ve Kamışlı’ya bağlanan Nusaybin Sınır Kapısı'nın 31 Mart itibariyle yeniden açılacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması ile birlikte hem yardımların daha kolay ulaştırılacağını hem de Suriye ile ticaretin yeniden başlayacağını kaydetti.

Nusaybin ile Kamışlı arasındaki sınır kapısı, Suriye'de iç savaş çıktıktan kısa süre sonra 2012 yılında Beşar Esad yönetimi tarafından 'tadilat' gereçkesiyle kapatılmıştı.