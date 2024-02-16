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Nusaybin’de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada yaya yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 10:49
  • Giriş: 16.02.2024 10:49
  • Güncelleme: 16.02.2024 10:49
Kaynak: İHA
Nusaybin’de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde üzerinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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