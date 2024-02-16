Nusaybin’de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada yaya yaralandı
Kaynak: İHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde üzerinde meydana geldi.
Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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