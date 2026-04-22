Nusret Bey Apartmanı davasında karar: 2 kamu görevlisine hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Nusret Bey Apartmanı davasında, dönemin fen işleri müdürü Gülhan Doğan'a 7 yıl 6 ay, imar müdürü Mustafa Bingöl'e ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Nusret Bey Apartmanı'nın depremlerin ikincisinde yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Binanın müteahhidi ve fenni mesulünün hayatını kaybetmesi nedeniyle, dönemin belediye imar işleri müdürü Mustafa Bingöl ile fen işleri müdürü Gülhan Doğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Mustafa Bingöl ve Gülhan Doğan hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, Bingöl'e 8 yıl 4 ay, Doğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.