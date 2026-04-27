Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 gün önce tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında yapılan arama sonucu ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Gökçe, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında da 12 Nisan’da gözaltına alındı.

Kendisine “kadınlar ve erkekleri tanıştırarak maddi menfaat sağladığı” iddiaları yöneltilen ve bu iddiaları reddeden Gökçe, serbest bırakılmıştı.