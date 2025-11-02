Nutella üreticisi Ferrero, Türkiye'den fındık alımını durdurdu

Türkiye’deki fındık üreticileri ile Nutella’nın üreticisi İtalyan şirket Ferrero arasında, fındığın alım fiyatına ilişkin gerginlik yaşanıyor.

Dünyadaki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 65-70’ini, ihracatının ise yüzde 70-75’ini karşılayan Türkiye, küresel pazarda en büyük üretici ve ihracatçı konumunda bulunuyor.

Ferrero ise dünya genelinde üretilen fındığın neredeyse dörtte birini satın alıyor.

Türkiye’de yıllık ortalama 700 bin ton fındık hasadı yapılırken bunun üçte birini Ferrero’nun satın aldığı biliniyor.

Ancak üretimin bu yıl beklentilerin çok altında kalması şirket ile ürertici arasında gerilim yaşanmasına neden oldu.

DON, HAŞERE VE KOKARCA ZARARI

Financial Times’ın haberine göre, Türkiye’de ilkbaharda yaşanan don olayları ile birlikte haşere ve kokarca istilası, rekoltenin (üretim) düşmesine yol açtı.

FİSKOBİRLİK Ulubey Şube Başkanı Cemil Temiz, “Resmî tahmin 450 bin ton ama ben bu rakamın 300 bini geçeceğine inanmıyorum” dedi.

Üretimdeki azalma nedeniyle yaz başından bu yana fındık fiyatları neredeyse iki katına çıktı.

Haziran ayında ton başına yaklaşık 9 bin dolar olan doğal (iç) fındık fiyatı, son haftalarda 18 bin dolara kadar yükseldi.

FERRERO BEKLEMEDE, ÜRETİCİ TEDİRGİN

Ferrero, artan fiyatlar karşısında Türkiye’den alımları durdurarak daha önce üretimi teşvik ettiği Şili ve ABD gibi alternatif tedarikçilere yöneldi.

Ferrero Hazelnut Company Genel Müdürü Marco Botta, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Bu yıl uzun vadeli bir stoklamamız var, acelemiz yok” dedi.

Haberde, Türkiye’deki üreticiler ile aracılar arasında “bekleyiş savaşı” yaşandığı da vurgulandı.

Londra merkezli CG Hacking şirketinden Giles Hacking, “Yerel aracılar, Ferrero’nun yeniden alım yapacağını öngörerek ellerine geçen her fındığı topluyorlar... Ortada Ferrero ile uzun pozisyondaki tüccarlar arasında bir bekleyiş savaşı var. Bu kişiler adeta Ferrero’yu rehin almış durumda” ifadelerini kullandı.

Bazı üreticiler ise Ferrero’nun yeniden piyasaya gireceğini düşünerek ürününü elinde tuttuğu söylendi.

Bu durumun, hem üreticiler hem de tüccarlar açısından belirsizlik yarattığı ifade edildi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise taban fiyatı bu sezon yaklaşık yüzde 20 artırdı. Ancak piyasa bu artışı hızla geçti. TMO konu hakkında yorum yapmadı. Ferrero cephesi ise fiyatların düşmesini bekliyor.