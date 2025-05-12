Nutuk değil, hak istiyoruz

Ülke nüfusunun yüzde 12,5'a yakını yani 9 milyona yakın kişi engelli. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan iş hayatına dek çok sayıda sorunla karşı karşıya kalan engelliler, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda bir kez daha “Eşit ve adil yaşam” talebini yineledi.

Türkiye Körler Federasyonu ve üye dernekler, haftayı bir kutlama değil, mücadele haftası olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Engellilerin, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal güvenliğe, ayrımcılıktan erişilebilirliğe dek çok sayıda kronik sorunla mücadele ettiğini vurgulanan açıklamada, özetle ‘‘Zaten sınırlı olan haklarımızın gasp edilmesine karşı sessiz kalmayacağız’’ denildi.