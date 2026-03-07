Nvidia, Çin pazarı için yapay zeka çipi üretimini durdurdu

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Çin pazarı için tasarlanan bazı yapay zeka çiplerinin üretimini durdurma kararı aldı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Nvidia, üretim kapasitesini Çin’e yönelik ürünlerden çekerek daha yeni nesil çiplere yönlendirmeye başladı.

Şirket, üretim odağını özellikle H200 serisinden en yeni tasarımı olan Vera Rubin tabanlı çiplere kaydırıyor.

Bu karar, ABD’nin ihracatta kontrolleri sıkılaştırması ve Çin’in sektörde uygulayabileceği yeni kısıtlamalarla ilgili aylar süren belirsizliğin ardından geldi.

Nvidia’nın bu hamlesi, şirketin kısa vadede Çin pazarında önemli miktarda H200 satışı beklemediğine de işaret ediyor.