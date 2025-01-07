NVIDIA GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları belli oldu

NVIDIA, bir süredir merakla beklenen RTX 5000 serisi ekran kartlarını resmen duyurdu. Yeni ekran kartlarının Türkiye fiyatları da belli oldu.

NVIDIA, RTX 5070, RTX 5070Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 modellerini duyurdu. GeForce RTX 5090, serinin hem en pahalı hem de en yüksek performanslı versiyonu oldu.

RTX 5090

NVIDIA'nın yeni nesil Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen GeForce RTX 5090 ekran kartı, 32 GB GDDR7 bellek, 1.792 GB/sn bant genişliği ve 21.760 CUDA çekirdeği ile performans sunacak. Yeni mimari ve DLSS 4 desteği ile RTX 4090'dan 2 kat hızlı olacak ekran kartı, 575 watt güç tüketim değerine sahip olacak. NVIDIA'nın açıklamasına göre bu ekran kartı ile çalışacak bilgisayarlarda 1.000 watt PSU bulunsa iyi olacak. DisplayPort 2.1b desteğine sahip olan ekran kartı, 8K çözünürlük ve 165 Hz görüntü desteği sunacak. Tüm bunlara ek olarak bu ekran kartı, 3352 TOPS 5. nesil Tensor çekirdeğine ev sahipliği yapacak.

NVIDIA Türkiye'nin internet sitesindeki bilgiye göre GeForce RTX 5090, 92.849 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Şirket, ürünün Türkiye pazarına giriş tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

RTX 5080

Tıpkı GeForce RTX 5090 gibi GeForce RTX 5080 modeli de RTX 4080'den iki kat hızlı çalışacak şekilde geliştirildi. 16 GB GDDR7 bellek, 960 GB/sn bant genişliği ve 10.752 CUDA çekirdeği değerlerine sahip olan ekran kartı, 360 watt güç tüketecek. GeForce RTX 5090'da olduğu gibi bu modelde de DisplayPort 2.1b desteği göreceğiz. Bu modelde yine 5. nesil Tensor çekirdekleri yer alacak ancak 1801 TOPS gücünde olacak.

NVIDIA Türkiye'ye göre GeForce RTX 5080, 46.679 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu model, 30 Ocak tarihi itibarıyla Türkiye pazarındaki yerini alacak.

RTX 5070 VE RTX 5070Tİ

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartlarının en uygun fiyatlı modeli NVIDIA GeForce RTX 5070. ve NVIDIA GeForce RTX 5070Ti bulunuyor. GeForce RTX 5070Ti modelinde 16 GB GDDR7 bellek, 896 GB/sn bellek bant genişliği ve 8.960 CUDA çekirdeği bulunuyor. RTX 5070 ise 12 GB GDDR7, 672 GB/sn bellek bant genişliği ve 6.144 CUDA çekirdeği içeriyor. Bu ekran kartları da önceki nesillerine kıyasla 2 kat hızlı olacak şekilde tasarlandılar. GeForce RTX 5070Ti modelinde 1406 TOPS Tensor çekirdeği, RTX 5070 modelinde ise 988 TOPS Tensor çekirdeği bulunacak.

NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartının başlangıç fiyatı 25.649 TL olarak belirlendi. NVIDIA GeForce RTX 5070Ti satın almak isteyen tüketicilerin ise 34.959 TL'den başlayan fiyatları gözden çıkarmaları gerekecek. NVIDIA Türkiye'nin açıklamasına göre bu modeller şubat ayı itibarıyla ülkeye giriş yapacak.

Kaynak: webtekno.com