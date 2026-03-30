NYT: ABD, Rus petrol tankerinin Küba’ya ulaşmasına izin verecek

NYT'nin haberine göre Washington, Küba’ya yönelik enerji kısıtlamalarına rağmen bir Rus petrol tankerinin adaya ulaşmasına izin verecek. yaklaşık 730 bin varil petrol taşıyan tanker, dün itibarıyla Küba’ya yaklaşık 15 deniz mili mesafede bulunuyordu.

Haberde, geminin en erken dün akşam Küba kara sularına girebileceği ve 31 Mart Salı günü Matanzas kentine ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

NYT, sevkiyatın Küba’nın birkaç hafta boyunca yakıt sıkıntısı yaşamasını önleyebileceğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Küba’ya yakıt dahil insani yardım sevkiyatlarını sürdürdüğünü belirtmişti.

KÜBA'YA ABD KUŞATMASI

ABD’nin Küba’ya yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü ekonomik ambargo da ülkedeki enerji krizini derinleştiren başlıca faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Washington yönetiminin uyguladığı yaptırımlar, Küba’nın uluslararası finans sistemine erişimini zorlaştırırken petrol ve enerji ekipmanı ithalatını da ciddi biçimde sınırlıyor. Bu durum, özellikle yakıt temini ve enerji santrallerinin bakım-onarım süreçlerinde ciddi aksamalara yol açıyor.

Küba hükümeti ise ABD ambargosunun enerji üretimi için gerekli olan yakıt, yedek parça ve teknolojik ekipmanların teminini zorlaştırdığını belirtiyor. Havana yönetimine göre yaptırımlar yalnızca petrol ithalatını değil, aynı zamanda enerji altyapısının yenilenmesi için gerekli dış finansman ve yatırım imkanlarını da kısıtlayarak ülkedeki elektrik kesintilerinin kronikleşmesine neden oluyor.

TRUMP'TAN AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırgan dış politika söylemlerinin son dönemde Küba’ya yönelik açık tehditlere dönüştüğü de dikkat çekiyor. Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda İran’daki sürecin ardından hedefin Küba olabileceğini dile getirerek Havana yönetimini doğrudan hedef aldı. Beyaz Saray’da Inter Miami futbol takımını ağırladığı sırada konuşan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Küba’ya yönelik baskı politikasını övdü ve “Önce şu işi [İran] bitirelim, ardından Küba meselesi var” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Küba yönetimine yönelik ekonomik baskının artırılacağını söyledi. Washington yönetiminin Venezuela’daki gelişmelerin ardından Küba’nın en önemli petrol kaynaklarından biri olan Venezuela’dan yapılan sevkiyatları da kısıtladığı belirtilirken, bu adımların ada ülkesinde enerji ve yakıt krizini derinleştirdiği değerlendiriliyor.

Halihazırda Ortadoğu'da İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD, geçtiğimiz aylarda Venezuela'ya yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ise esir almıştı.