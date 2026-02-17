NYT: Epstein belgelerinde adı geçen Pritzker, görevinden istifa etti

Epstein belgelerinde adı geçen, Hyatt oteller zincirinin varisi milyarder iş insanı Tom Pritzker, Hyatt Hotels şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde birçok kez adı geçen Pritzker, Epstein ile bağlantısı nedeniyle görevinden ayrılan en son isim oldu.

Pritzker, Hyatt Yönetim Kuruluna gönderdiği mektupta, görevinden derhal ayrıldığını belirterek, "İyi bir yönetim sergilemek, Hyatt'ı korumak anlamına da gelmektedir, özellikle derin pişmanlık duyduğum, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile ilişkim bağlamında." ifadesini kullandı.

İkili ile iletişimi sürdürmekle "çok kötü bir karar" verdiğine işaret eden Pritzker, Epstein ve Maxwell'den daha önce uzaklaşmamak için "hiçbir mazereti olmadığını" da kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde, Pritzker'ın, Epstein ile Haziran 2008'de suçlu olduğunu kabul ettikten sonra bile düzenli olarak iletişim halinde olduğu ve ikilinin yemek ve randevuları teyit etmek için sık sık yazıştığı ortaya çıkmıştı.