NYT, Haniye suikastının detaylarını yazdı: Bomba 2 ay önce yerleştirildi

New York Times, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü suikastın detaylarını yazdı. Habere göre Haniye uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla öldürüldü ve bomba, Haniye'nin kaldığı konuta 2 ay önce yerleştirildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times (NYT), Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldüğü suikastın detaylarını yazdı.

NYT'nin, ikisi İranlı biri ABD'li olmak üzere Ortadoğu'daki 7 yetkiliye dayandırdığı haberine göre Haniye, uzaktan kumandayla patlatılan bir bomba ile öldürüldü.

Habere göre Haniye'nin İran'a gittiğinde hangi odada kaldığı tespit edildi ve bir dahaki ziyaretinde kalacağı düşünülen odaya bomba 2 ay önce yerleştirildi. Haniye’nin kaldığı yer, Sadabad Parkı yakınında konukevi olarak kullanılan 4 katlı bir bina.

Harekete geçmek için Haniye’nin kesin olarak kendisine Devrim Muhafızları tarafından tahsis edilen konukevindeki odasında bulunduğu ana kadar beklendi.

Haniye, İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyanı’n yemin töreni için Tahran’daydı.

Yemin töreninin ardından kendisine tahsis edlen konutuna gelen Haniye için uzaktan kumandadaki düğmeye 31 Temmuz gecesi yerel saatle 02:00’de basıldı.

NYT'nin haberde paylaştığı fotoğrafa göre bombanın yerleştirildiği oda darmadağın olurken odanın bulunduğu katın dış cephesi de çöktü.