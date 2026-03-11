NYT: İran ordusu taktiklerini uyguluyor, birçok füzeyi yedekte tuttu

İran ordusunun, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini uyarladığı ve ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkesinin savaşı kazandığında ısrar etmesine rağmen ABD ve İsrail'in saldırıları ilerledikçe İran ordusunun taktiklerini uyguladığı belirtildi.

ABD askeri yetkilileri ve askeri uzmanlara göre, çatışmanın başlamasından bu yana geçen 11 günde İran’ın bölgedeki önemli ABD hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığı belirtildi.

Haberde üç ABD’li yetkilinin, İran’ın atış gücünde ABD ve İsrail’e uyum sağlayamadığını kabul etmiş gibi göründüğü ancak sadece yaylım ateşine karşı ayakta kalmanın bile Tahran hükümetinin zafer ilan edebileceği anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

"BİRÇOK FÜZEYİ YEDEKTE TUTTU"

İki askeri yetkilinin görüşlerinin aktarıldığı haberde, "Pentagon'un İran'ın tüm fırlatma alanlarına ilişkin netliğe sahip olmamasından endişe edildiği ve İran'ın ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu" değerlendirmesine yer verildi.

"17 ABD TESİSİ VURULDU"

New York Times (NYT) gazetesinin başka bir haberinde ise, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğü kaydedilmişti.

NYT'nin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamasından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vurulduğunun tespit edildiği ifade edilmişti.