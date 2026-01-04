NYT: Maduro, Trump’ın ‘görevden ayrıl ve Türkiye’ye sürgüne git’ teklifini reddetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'den yapılan "Türkiye'ye sürgüne git" teklifini reddettiği öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi, Trump yönetiminin 23 Aralık 2025'te Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi yönünde ültimatom ilettiğini yazdı.

ABD'li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırılan habere göre Maduro’ya “yurtdışında (Türkiye'de) rahat ve güvenli bir yaşam” teklif edildiği, ancak bu önerinin reddedildiği kaydedildi.

Ret kararının sonrasında ABD'nin 25 Aralık 2025'te askeri operasyon için harekete geçtiği belirtildi.

WASHINGTON POST DA YAZMIŞTI

ABD'de yayın yapan bir diğer yayın kuruluşu Washington Post da Kasım ayının sonunda Maduro’nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazmıştı.

Washington Post’a konuşan Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, “Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor; Erdoğan’ın da Trump’la iyi ilişkileri var” ifadelerini kullanmıştı.