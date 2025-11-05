NYT: Trump yönetimi Venezuela’ya olası saldırıyı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef almak da dahil, Venezuela'ya olası bir askeri harekat için seçenek ve riskleri değerlendirdiği öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz bir karar vermedi.

Yetkililer, Trump'ın "Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak" bir operasyonu onaylamakta "isteksiz" olduğunu söyledi.

Ancak Trump'ın danışmanlarının, "Maduro'yu koruyan askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve petrol sahalarının kontrol altına alınması" gibi çeşitli seçenekleri gündeme getirdiği bildirildi.

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.