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O-3 Avrupa Otoyolu (Mahmutbey Edirne Kesimi) geçiş ücretleri | 2024 Güncel

İstanbul ile Edirne'yi birbirine bağlayan O-3 Avrupa Otoyolu'nun ücreti nedir? O-3 Avrupa Otoyolu güzergah ve araç tipine göre otoyol ücreti haberimizde.

BirBilgi
  • 03.09.2024 14:38
  • Giriş: 03.09.2024 14:38
  • Güncelleme: 03.09.2024 15:50
O-3 Avrupa Otoyolu (Mahmutbey Edirne Kesimi) geçiş ücretleri | 2024 Güncel
Foto: Depophotos

Avrupa Otoyolu O-3, sürücüler tarafından sıklıkla kullanılan bir otoyoldur. Edirne-İstanbul arası otoyol geçiş ücreti sürücüler tarafından merak ediliyor. Avrupa Otoyolu O-3, Edirne'ye giderken Mahmutbey'den itibaren ücretlidir.

Avrupa Otoyolu Mahmutbey - Edirne kesimi toplam 211,9 KM'dir.

Avrupa Otoyolu O-3 Mahmutbey Edirne kesimi geçiş ücretleri şöyle:

RotaOtomobilMinibüsYolcu OtobüsüKamyonTırMotosiklet
Mahmutbey - Edirne9310714218720938
Ispartakule Edirne9310714217620938
Avcılar Edirne9310714217620938
Esenyurt Edirne9310714217620938
Hadımköy Edirne9310714217618738
Çatalca Edirne9310714217618738
K.Burgaz Edirne9310714217618738
Selimpaşa Edirne748610714918729
Silivri Edirne748610714918729
Kınalı Edirne748610714217629
Küçükkılıçlı Edirne748610714217629
Çerkezköy Edirne748610714217629
Çorlu Edirne64719310714925
Saray Edirne40459310714218
Lüleburgaz Edirne4045829310718
Babaeski edirne333864829311
Havsa Edirne22253656648
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