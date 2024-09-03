O-3 Avrupa Otoyolu (Mahmutbey Edirne Kesimi) geçiş ücretleri | 2024 Güncel
İstanbul ile Edirne'yi birbirine bağlayan O-3 Avrupa Otoyolu'nun ücreti nedir? O-3 Avrupa Otoyolu güzergah ve araç tipine göre otoyol ücreti haberimizde.
Avrupa Otoyolu O-3, sürücüler tarafından sıklıkla kullanılan bir otoyoldur. Edirne-İstanbul arası otoyol geçiş ücreti sürücüler tarafından merak ediliyor. Avrupa Otoyolu O-3, Edirne'ye giderken Mahmutbey'den itibaren ücretlidir.
Avrupa Otoyolu Mahmutbey - Edirne kesimi toplam 211,9 KM'dir.
Avrupa Otoyolu O-3 Mahmutbey Edirne kesimi geçiş ücretleri şöyle:
|Rota
|Otomobil
|Minibüs
|Yolcu Otobüsü
|Kamyon
|Tır
|Motosiklet
|Mahmutbey - Edirne
|93
|107
|142
|187
|209
|38
|Ispartakule Edirne
|93
|107
|142
|176
|209
|38
|Avcılar Edirne
|93
|107
|142
|176
|209
|38
|Esenyurt Edirne
|93
|107
|142
|176
|209
|38
|Hadımköy Edirne
|93
|107
|142
|176
|187
|38
|Çatalca Edirne
|93
|107
|142
|176
|187
|38
|K.Burgaz Edirne
|93
|107
|142
|176
|187
|38
|Selimpaşa Edirne
|74
|86
|107
|149
|187
|29
|Silivri Edirne
|74
|86
|107
|149
|187
|29
|Kınalı Edirne
|74
|86
|107
|142
|176
|29
|Küçükkılıçlı Edirne
|74
|86
|107
|142
|176
|29
|Çerkezköy Edirne
|74
|86
|107
|142
|176
|29
|Çorlu Edirne
|64
|71
|93
|107
|149
|25
|Saray Edirne
|40
|45
|93
|107
|142
|18
|Lüleburgaz Edirne
|40
|45
|82
|93
|107
|18
|Babaeski edirne
|33
|38
|64
|82
|93
|11
|Havsa Edirne
|22
|25
|36
|56
|64
|8