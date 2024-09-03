O-3 Avrupa Otoyolu (Mahmutbey Edirne Kesimi) geçiş ücretleri | 2024 Güncel

Avrupa Otoyolu O-3, sürücüler tarafından sıklıkla kullanılan bir otoyoldur. Edirne-İstanbul arası otoyol geçiş ücreti sürücüler tarafından merak ediliyor. Avrupa Otoyolu O-3, Edirne'ye giderken Mahmutbey'den itibaren ücretlidir.

Avrupa Otoyolu Mahmutbey - Edirne kesimi toplam 211,9 KM'dir.

Avrupa Otoyolu O-3 Mahmutbey Edirne kesimi geçiş ücretleri şöyle: