O belediye başkanının FETÖ sırları

AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 94 yıl önce Asteğmen Kubilay’ın katledilmesinin faillerinden Nakşibendi şeyhi Esad Erbili’nin mezarını ziyaret etti. Aydın Pehlivan burada dua ederken çekilmiş fotoğrafını “Ya Allah bismillah’ notuyla paylaştı.

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube yayınında dil sürçmesi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ni aşağılamaktan gözaltına alınırken iktidar yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri subayı Kubilay’ı katledenlerin mezarında dua okuyan Aydın Pehlivan’ı alkışlıyordu.

KARDEŞİ DARBEYE KATILDI

Üstelik Aydın Pehlivan’ın FETÖ’cülere yakınlığı da defalarca gündeme gelmişti. Aydın Pehlivan’ın kardeşi Abdi Pehlivan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde yüzbaşı rütbesindeydi ve darbeye etkin şekilde katıldı.

Onun hakkındaki iddianamede şöyle deniliyor:

“Abdi Pehlivan yönünden: Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisinde yüzbaşı rütbesi ile öğrenci subay olduğu, sanığın 15 Temmuz 2016 günü Murat Divril tarafından aranarak akademide toplanılması emrini alması üzerine 23.30 sıralarında Hava Harp Akademisi binasına gittiği, sanığın darbe girişimi esnasında Hava Harp Akademisi binasında darbe karşıtı olduğu bilinen Hava Harp Akademisi öğrenci subaylarından müştekiler Cihan Okur ile Hüseyin Balık’ın darbe girişimine katılanlarca akademi amfilerinde rehin alınıp, silah, telefonlarına el konulması, kemer ve bağcıkları çıkartılarak başlarında silahlı öğrenci subayların nöbet tutmak suretiyle akademi amfilerinde zorla alıkonulmaları eyleminde müştekilerin zorla tutulduğu amfi önünde nöbet tuttuğu, Hava Harp Akademisi binasının etrafı güvenlik timi tarafından sarıldığında kamera görüntülerinden de anlaşıldığı üzere giriş katına inerek güvenlik timine karşı mevzi almak suretiyle binayı savunduğu…”

HAKKINDA FETÖ İDDİALARI VAR

Özetle; Aydın Pehlivan’ın kardeşi Abdi Pehlivan; 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Hava Harp Akademisi’nde darbe karşıtı öğrenci subayları rehin alındığı amfinin önünde nöbet tutmuş, Hava Harp Akademisi önünde darbeci diğer subaylarla birlikte mevzi almış. Yargılama sonunda Abdi Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elbette suçun şahsiliği ilkesi var ama bugün bu ilkenin sadece AKP’lilere uygulandığını görüyoruz. Ayrıca Aydın Pehlivan’ın AKP tarafından FETÖ suçlarında milat olarak gösterilen 17-25 Aralık Operasyonları’ndan sonra örgütle bağlantısının devam ettiği öne sürüldü.

ŞAİBELİ KURA İLE SEÇİLDİ

23 Kasım 2020’de CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy zimmet ve irtikap suçlarından gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Serdar Aksoy’u görevden uzaklaştırdı.

Kayyum atanmayan belediyenin meclisinde başkan vekili seçmek için sandık kuruldu. Ancak bu seçimlerde eşitlik bozulmayınca kura çekildi. Kurada CHP’li Deniz Karakurt çıktı ancak Cumhur İttifakı’nın adayı Aydın Pehlivan’ın itirazı üzerine valilik kararıyla kura tekrarlandı ve bu kez torbadan Aydın Pehlivan çıktı. Belediye CHP’den AKP’ye geçti. Aydın Pehlivan’ın meclis başkan vekili olduğu dönemde FETÖ ile bağlantılı çok sayıda kişinin belediyede işe alındığı öne sürüldü.

AKP YİNE ADAY GÖSTERDİ

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AKP ve MHP’den bazı isimler Aydın Pehlivan’ın aday gösterilmesine karşı çıktı. İddiaya göre; bu itirazlarda Aydın Pehlivan’ın kardeşinin darbe girişimindeki rolü ve bazı FETÖ’cülerle ilişkisinin payı vardı. Ama AKP’nin Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan oldu ve seçimi kazandı.

Sonuçta Kubilay’ın katledildiği Menemen’in belediye başkanı Aydın Pehlivan, Esad Erbili’nin mezarı başında dua edip sosyal medya hesabından paylaştı. Esad Erbili, Kubilay’ın katledilmesiyle ilgili davada idam cezasına çarptırılmıştı, yaşlı olması nedeniyle bu ceza müebbet hapse çevrilmiş ve 1931’de ölmüştü.

23 Aralık Pazartesi günü Kubilay, gericilerce katledilmesinin 94. yıldönümünde anılacak. Türkiye bu sırada onun katillerini öven Menemen Belediye Başkanı ve o gerici katillerden birinin mezarının türbeye dönüştürülmesi gerçeğiyle karşı karşıya.