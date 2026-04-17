O dönem İçişleri Bakanı’ydı: Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun Dersim'de 5 Ocak 2020'de kaybolmasının üzerinden geçen 6 senenin ardından geçen günlerde soruşturmada birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaş olduğu iddia edilen Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay da yer aldı.

Yandaş gazeteci Cem Küçük o dönem İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile konuştu. Soylu, “Herkes sorgulandı. Ancak bir şey çıkmadı” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“Biz o dönem barajı üç defa kapattık, arama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptım. Ankara’dan bir heyet geldi baktı. Şu an gözaltına alınanlar dahil herkes sorgulandı. Hatta Zeinal Abakarov yurtdışında kaçmıştı, onu getirdik. Sorguladık. Ancak bir şey çıkmadı.”