O mahallelerde sol birikim ortadan kalkmadı

1960-1980 arası devrimci sol mücadele bugüne dek sayısız araştırma, inceleme, romana konu oldu. Bu çalışmalar 12 Eylül’ün üzerinden geçen 45 yıla rağmen sürüyor. Bugünü anlamak ve yarının yolunu çizmek için daha da uzun yıllar incelenecek. Bu çalışmaların en yenilerinden biri “Geleceğin Belleği” kitabı geçtiğimiz ay yayımlandı.

Kitap, “Türkiye’de Sol Siyaset Coğrafyasının Oluşumu (1960-1980) alt başlığını taşıyor. Bir grup sosyal bilimcinin bir araya gelerek hazırladığı kitabı derleyen akademisyen Ali Ekber Doğan ve Gaziosmanpaşa bölümünü hazırlayan Doç. Dr. Selin Pelek, çalışmaya ilişkin sorularımızı yanıtladı. İşte onların anlattıklarının özeti.

Önce Ali Ekber Doğan’ın anlattıklarına kulak verelim:

• HANGİ YEREL ÖZELLİKLER İNSANI SOLCU YAPAR?

Akademiden Barış İmzacısı olmam nedeniyle atıldım ve yurtdışına gittim. O dönemde uzun zamandır isteyip fırsat bulamadığım bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Alanım kentleşme ve yerel yönetimler olduğu için farklı yerelliklerin siyasi tarihlerini ve bunun ardındakileri bir araya getirmek istedim. Proje aslında bir web ansiklopediydi. Yerelde sol politikleşme üzerine. Siyasetle ilgilenmeyen ‘sıradan’ bir insan hangi yerel özelliklerle solcu oldu? Nasıl mücadeleye katıldı bunu anlamaya çalıştık. Aslında insanlar belli şeylere tepki gösterip sonra politikleşiyor ve adresi buluyorlardı.

• EZİLENLER İLK KEZ SİYASET ALANINA O YILLARDA GİRDİ

Özellikle kırsalda yaşanan değişimler, göç, yoksullaşma, büyük şehirlerde işçileşme süreçlerinin yarattığı toplumsal öfke ve mücadele isteğini 60’lı yılların özel koşulları da etkiledi. O döneme kadar siyaset alanında olmayan ezilenler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, muhacirler… Halk kendini ifade etme arzusuyla siyaset alanına girdi ve sosyalist fikirlerle buluştu. Çatışma halleri büyük ölçüde kırsalda idi, küçük kent ve kasabalarda yaşanıyordu. Kente göç hızlanmıştı. Bu göç kırdaki üretimin sorunları ile ilgili olarak kentte de bir muhalefeti geliştirdi. O dönemde daha çok karşılık bulan sloganlar toprak sorunu, sulama ile ilgiliydi. İşçi mahallesine gelenlerin bir bölümü kırda zaten politikleşmişti. Mesela kitapta incelediğimiz Mersin Demirtaş’ta böyleydi.

• SOSYAL İLİŞKİ APARTMANDA DA KURULUR

Evet, o eski gecekondu mahalleleri yok. Evet, çok katlı binalarda yaşanıyor. Ama tarikatlar mesela sosyalleşme mekânları olarak apartmanda bir daireyi ayırıp dini oturumlar yapıyorlar. 60 ve 70’lerde ne var göç edenlerin kırdan getirdikleri imece kültürü var. Göçün zincirleme niteliği. Aynı köyden gelenlerin aynı mahalleye yerleşmesi. Sokağın planını bile mahallede oturacaklar yapıyor. Ortak bir hayat oluşuyor, komşusunu bile belirliyordu.

• DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ BİTİNCE ÇETELER ORTAYA ÇIKAR

Bugün mahallelerdeki çeteleri konuşuyoruz. Devletin o mahalleri kriminalize etmesi yeni değil. 2015 yeni rejimin kurulması sonrası çetelerin devletin kontrolünü de zorladığını düşünüyorum. Temel sorun toplumsal kurtuluş, dayanışma kültürü yok oldukça, erozyona uğradıkça bunlar ortaya çıkacak. Gelecek kurma hayali bittikçe geriye bunlar kalır.

• BU HALKIN MÜCADELE AZMİ VAR

Mahallenin sosyal birliğini sağlamaya, mücadeleye dönük bir birliktelik kurma olasılığı ile solu ilişkilendirmek lazım. Şu an buna uzak ama tüm mahallelerin de politikadan uzak olduğunu söylemek yanlış. Her yerde sorunlarının kaynağını bilen ifade edenler var elbette. İnsanların kendi yaşamlarındaki değişimler içinde sol düşünceyi arayıp buldukları, örgütlenerek hayatlarında bir şeyleri değiştirebildiğini gösteren bir süreç yaşandı geçmişte. Bu hatırlanmalı. Bu topraklardan umudu kesmemeli. Ezeli ve ebedi anlamda bu mahallelerin, ilçelerin, illerin hep böyle olmadığı hatırlanmalı. Bu halkın mücadele azmi, yeteneği var ve bu birikim ortadan kalkmadı.

Doç Dr. Selin Pelek’i dinleyelim….

• İLK KIVILCIM ÖĞRETMENLERDİ

Mahalle ve ilçelerdeki sol mücadelede öğretmenlerin yeri çok önemli. Kıvılcımı onlar yaktı, bir de sendikalar. Bu projeye dâhil olurken merak ettiğim Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beykoz, Zeytinburnu, Kartal gibi şehrin birinci çeperinde yer alan ilçelere ne olduğuydu. Bu ilçeler erken bir işçileşme süreci yaşadı. 90’larda bu ilçelerde artık göçle gelenlerden dördüncü kuşak yaşıyordu. Neden değişti bir kere bu bölgeler darbe sonrası devlet şiddetiyle bastırılması ve bir daha çıkmaması için uğraşılması var.

Ama bunun yanında kabuk değiştirme, gecekondunun bir meta olarak ortaya çıkması, arsa, arsa spekülasyonu, bireysel kurtuluş pazarlaması da etkili. Solun çıktığı alanlara tarikatlar ve bugün çetelerin girmesi. Bu mahaller bugün yine tartışılıyor. Çeteleşme, mafya tehdidi üzerinden tartışılıyor. Elbette eşit yurttaşlık hakkı çözülmediği için o sorun devam ediyor.

Tarihi miyop okuyoruz. Bugün İstanbul’da bir üniversite öğrencisine “Hangi ilçeler solcudur?” diye sorsak, “Beşiktaş, Şişli, Kadıköy” diyecektir. Oysa bu mahalleler 80’lerde ANAP’ın kalesiydi.

Lütfü Akad’ın göç üçlemesi var. Gaziosmanpaşa bölümünü hazırlarken kitapta söz ettiğim. Onun anlattığı gibi bir kenar mahalleyi anlatan film çekilemiyor bugün. Öyle parlak filmlerin ortaya çıkışı sadece Akad’ın yeteneğiyle ilgili değil. İnsanlar özne olarak ortaya çıktığı için kamera oraya dönmüştü.

• MAHALLE İÇİNDEKİ DERNEKLERİN YOK OLUŞU

Öğretmenlerin 70’lerde ev kadınlarına yönelik roman okuma ve tartışma çalışması yaptığını öğrendim Gaziosmanpaşa’da. Bu çok özel bir şey. Devrimci anlayışın etkisi. Bir dikkat çekici değişim de dernekler. Görüştüğüm bir kişi “Şimdi dernek deyince plaza geliyor gözümün önüne. Ama 70’lerde dernekler kapısını açıp girdiğimiz çay içtiğimiz duvarını boyadığımız binalardı” dedi.

• O MAHALLELERLE BAĞ YENİDEN KURULMALI

Bugün çalışanların yüzde 70’inden fazlası ücretli. Çok daha fazla emekçi var. Sola açık olması gereken bir kitle var. Belki bugün o eski gecekondu bölgeleri yok ama ne var apartmanlarda da olsa kentin çeperinin de uzağına itilmiş kesimler var. Maddi zemini hep var. İşin ideolojik tarafı beslenmeli. 60’larda solun insana değmesinde en önemli şeyin doğru zamanda doğru yerde olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Sol ve aydın kesimin yeniden o mahallelerle bağını kurmak gerekiyor. Hiç değilse düşünsel olarak.

Muhalefet denilen şey müesses siyasi dünyayla ilgili bir şey değil. Biz el kaldırıp yasa değiştirmedik ama bir grev yapıp kanunu değiştirdik diyor eskiler. Bu öz güce yatırım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Her şey buradan çıkacak. Bizim yerimize el indirip kaldırılmasının ötesinde bir dünya var. O dünyayı yeniden yaratmak için çabalamak gerektiğini düşünüyorum.