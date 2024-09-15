"O mezarı hâlâ arıyorum"

HABER MERKEZİ

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1016’ncı kez, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Karanfiller ve kaybettikleri yakınlarının fotoğrafını taşıyan Cumartesi Anneleri’nin eyleminde 12 Eylül Darbesi’nin ardından 13 Eylül’de gözaltına alınan ve 8 Ekim’de işkenceyle katledildikten sonra kaybedilen Cemil Kırbayır’ın akıbeti soruldu. Eylemde Kırbayır için mücadele ederken yaşamını yitiren annesi Berfo Kırbayır ve kardeşi Fatma Kırbayır’ın miraslarına sahip çıkıldığı vurgulandı.

‘ONU SORMAYA GELMEYİN’

Açıklamada konuşan gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in ablası İkbal Eren,

Kırbayır’ın darbenin ardından ilk gözaltında kaybedilenlerden biri olduğuna dikkat çekti. Kırbayır’ın 13 Eylül 1980’de Ardahan’ın Okçu Köyü’ndeki evinden gözaltına alındığını belirten Eren, “Cemil, önce Göle’de bulunan 247. Piyade Alayı’na götürüldü. Burada yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra, Kars Emniyet Müdürlüğü’ne ve ardından gözetim evi olarak kullanılan Kars Eğitim Enstitüsü’ne sevk edildi” dedi.

8 Ekim tarihinden itibaren Kırbayır’dan haber alınamadığını belirten Eren, “Aile gözaltı merkezine gittiğinde, onlara ‘Oğlunuz firar etti, bir daha onu sormaya gelmeyin’ denildi. Baba İsmail Kırbayır ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan suç duyuruları sonuçsuz kaldı” diye konuştu.

2011’de Berfo Kırbayır’ın dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede söylediği “Ben ölmeden oğlumu bul” sözlerini hatırlatan Eren, “Meclis Araştırma Komisyonu döneme ait belgelere ulaştı ve Cemil Kırbayır’ı sorguda gören çok sayıda tanıkla, sorgulamayı gerçekleştiren emniyet ve MİT mensuplarıyla görüştü. Hazırlanan raporda, Cemil’in gözaltındayken işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiği ve bedeninin, ölümüne sebebiyet veren kamu görevlilerince ortadan kaldırıldığı belgelendi. Cemil’in gözaltında kaybedildiği resmi olarak tescillendi” ifadelerini kullandı.

DOSYA MASASININ ÜSTÜNDE

Cemil Kırbayır’ın abisi Mikail Kırbayır da 12 Eylül Darbesi ile bu coğrafyada yaşayan insanlar için mücadele eden devrimci, yurtseverlerin yolunun kesilmek istediğini dile getirdi. Kırbayır şöyle konuştu: “Kimileri zindanlara atıldı. Kimileri yargısız infaz sonucu katledildi. Bunlardan birisi de Cemil Kırbayır. Bir gün Kars’a gittim, savcıyla görüştüğümde Cemil Kırbayır dosyayı masasının üstünde. ‘Sayın savcım bekliyoruz, Cemil Kırbayır hakkında iddianame hazırlamamışsınız’ dedim; bana ‘Ortada ceset yok, cesedi getirin hemen iddianame hazırlayacağım’ dedi. Ben o cesedi arıyorum, ben o mezarı arıyorum.”