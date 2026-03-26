O mezarlığı Cengiz açacak!

Gökay BAŞCAN

Erzincan İliç’te iki yıl önce yaşanan ve 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciayla hafızalara kazınan Çöpler Altın Madeni’nin el değiştirme süreci resmiyet kazanıyor. ABD merkezli SSR Mining, madenin yüzde 80'lik hissesini ve ilgili varlıklarını toplam 1,5 milyar dolar nakit bedelle Cengiz Holding’e satmak üzere kesin hisse alım sözleşmesini imzaladığını duyurdu. İşlemin resmen tamamlanması için yasal onay süreci bekleniyor.

BÜYÜK ORTAK

SSR Mining tarafından 25 Mart 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre, satış süreci ve anlaşmanın detayları şu şekilde işleyecek:

Taraflar arasında imzalanan kesin sözleşme, 4 Mart 2026'da duyurulan mutabakat zaptındaki temel şartlarla tamamen uyumlu olarak hazırlandığı duyuruldu. İşlemin resmi olarak kapanabilmesi için Türkiye Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) ve gerekli diğer kurumlardan düzenleyici onayların alınması gerekiyor. Tüm bu yasal süreçlerin ve standart kapanış şartlarının yerine getirilmesiyle işlemin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde resmen tamamlanması öngörülüyor. 1,5 milyar dolarlık nakit bedelin tamamı, yasal onayların ardından gerçekleşecek olan işlem kapanışında ödenecek. Anlaşma şartlarına göre Cengiz Holding’in 100 milyon dolar depozito yatırması öngörülürken, taraflar arasında 50 milyon dolarlık karşılıklı cayma bedeli bulunuyor. Satın alma işlemi; Çöpler, Çakmaktepe, Bayramdere, Mavialtın ve Tunçpınar sahalarını kapsıyor. Bu doğrultuda bölgedeki operasyonlara ilişkin tüm maden ruhsatları, varlıklar ve yükümlülükler de devredilecek.

CENGİZ NEDEN SATIN ALDI?

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni, ülkenin dört bir yanında yaşanan vahşi madenciliğin en çarpıcı örneklerinden biri. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un onayıyla madenin kapasitesi defalarca artırıldı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkı, toprağı ve suyu kirletilerek madene mahkûm edildi. Ekonomik olarak bağımlı kılınan yurttaşlar ise zorunlu olarak madende çalışmak zorunda kaldı. 13 Şubat 2024’te uzmanların uzun zamandır korktuğu başına geldi: Yığın liç çöktü, 9 işçi toprak altında kalarak can verdi. Bölgedeki tüm su kaynakları ve topraklar ağır şekilde kirlendi. Buna rağmen şirketin desteklediği bir grup muhtar ve çalışmaya mecbur bırakılan bazı işçiler, madenin yeniden açılması için çağrı yaptı. Şirket de defalarca madeni tekrar faaliyete geçirmek istediğini açıkladı.Ancak açılan davalar ve kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle süreçler sürekli ertelendi. İşte tam bu noktada, her projesinde özel hukukun ve özel izin süreçlerinin işletildiği Cengiz Holding devreye girdi. Uluslararası maden tekelleri, Türkiye’deki talanı “daha kolay” yürütmek için genellikle yerli şirketlerle ortaklık kuruyor. Ama bu kez SSR Mining’in bir türlü açamadığı işletmeyi Cengiz Holding doğrudan satın alarak, iktidar nezdindeki gücüyle madeni yeniden faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Ülkenin dört bir yanında Cengiz’in talan projelerine verilen kolay izinler ve hukuk dışı uygulamalar, İliç’te de aynı şekilde işleyecek gibi görünüyor. Faciadan sonra kapatılan maden, şimdi yeni sahibiyle birlikte aynı riskli ve kirletici yöntemlerle devam etme yolunda.