O sandık gelecek!

CHP’nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginleri Kuşadası’nda devam etti. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Yağışa rağmen mitinge yoğun katılım gerçekleşti.

Özel, açıklamasında, "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yöneltilen iftiralar ortada. Bunları alıp da Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı’na götürsen dönüp bakmaz. Niye, Daha önce 5 kere müfettişlerin geldiği, didik didik inceledikleri, dikilen bitkilerin, çiçeklerin tek tek sayıldığı, hata arandığı, kusur bulunamadığı bir dosya ortadadır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A SEÇİM ÇAĞRISI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Özel, şunları söyledi: "Ey Erdoğan! Ben Aydın’da yaptığımız o muhteşem mitingde sana bir çağrıda bulunmuştum. Şimdi o günden bugüne sustun. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum; Özlem Çerçioğlu bu partinin, bu şehrin AK Parti’ye verilmeyen, CHP’ye ve demokratların ittifakına verilen oyla alındı ve senin partine katıldı. Aydın’ı Aydınlılar ‘CHP yönetsin’ dedi, sen almadığın bir seçimi siyasi bir kapkaç ile cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde, teklif burada; Aydın’da CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin."

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili iddiayı gündeme getiren Özel, "Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı’nı partine getirmenin, onu partiye katmanın peşindesin. Ve şunu söylüyorlar; ‘Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım, katalım, geçelim’ diyorlar. Milletimize soruyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu yaptıklarına, Keçiören’de dosya göstermelerine, dosyasını İstanbul’a istemelerine, kendileri yolsuzluktan kurtulmak için kapımızda’ demelerine rağmen AK Parti’nin, onu transfer çabalarına sessiz kalacak mısınız?" diye konuştu.

Mitingde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolladığı mektubu CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu, mektubunda şunları söyledi: "Vatandaşın verdiği bütün krediyi tükettiler; milletin desteğini ve güvenini yiyip bitirdiler. Kendi menfaatlerine o kadar odaklandılar ki, ülkenin sorunlarını çözmeye hevesleri, enerjileri ve kadroları kalmadı. Çöküş dönemindeler ve saltanatlarını sürdürebilmek için sadece iki şeye güveniyorlar: Birincisi, ülkemizin zenginliklerini ve milletimizin kaynaklarını peşkeş çekme karşılığında Trump’tan aldıkları desteğe; ikincisi ise yargıda kurdukları kirli düzen sayesinde kontrol altında tuttukları yargı mensuplarına. Başka hiçbir dayanakları kalmadı ama bunlar da onları kurtaramayacak. Sandık gelecek, milletin karşısına çıkacaklar ve hesap verecekler. Silivri Mahkemesi’nde yargılananlar bizler değiliz, onlar. Siyasi rakibini saf dışı etmek için bu kadar kumpasa, bu kadar organize işe kalkışanları; üç beş güdümlü yargı mensubuyla milletin iradesine darbe yapmaya kalkanları yargılıyoruz biz. Tapularının hesabını veremeyenleri ve onları bir aparat olarak kullanarak ülkenin tapusunu kendi üstüne yapmaya çalışan o kötü aklı yargılıyoruz. Biz, zindandayız ama başımız dik, alnımız açık. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedef alan o büyük zulüm ve istibdat son bulacak. Her şey çok güzel olacak."