Oba Makarna, Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı

Oba Makarna şirketine ait Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikada dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

Fabrikada yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlama ve ardından başlayan yangında 6'sı ağır 30 işçi yaralandı.

Ağır yaralı işçilerden 2'si ise entübe edildi.

Borsa İstanbul, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuru ile Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklamada bulundu.

KAP açıklamada, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.