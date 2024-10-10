OBA Makarna'daki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 4'e çıktı

Sakarya'da OBA Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 4'e çıktı. Olayda yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı.

Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de hayatını kaybetti.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Merve Menteş de yaşam savaşını kaybetti. Patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLU, PATRONLAR SERBEST

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.