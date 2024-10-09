OBA Makarna'daki patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3’e yükseldi

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3’e çıktı. Olayda yaralanan işçilerden 24 yaşındaki Güven Albayrak da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada 27 yaşındaki Mesut Şimay yaşamını yitirdi. 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren 23 yaşındaki Eray Kızıldağ, 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.

Güven Albayrak / DHA

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak da yaşam mücadelesini kaybetti. Albayrak’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

FABRİKA MÜDÜRÜ TUUTKLU, PATRONLAR SERBEST

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.