OBA Makarna'daki patlamada ölü sayısı 5'e çıktı

Sakarya'da faaliyet yürüten makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e çıktı.

Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan OBA Makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada 27 yaşındaki Mesut Şimay yaşamını yitirdi. 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren 23 yaşındaki Eray Kızıldağ, 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de Merve Menteş ise 10 Ekim’de hayatını kaybetti.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Karagüzel'in ölümüyle patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.