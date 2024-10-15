OBA Makarna’da bir işçi ölümü daha

Emek Servisi

Sakarya Hendek’te bulunan OBA Makarna fabrikasında 15 Eylül’de meydana gelen patlamada yaralanan 35 yaşındaki Naim Karagüzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karagüzel ile birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. 15 Eylül’de yaşanan patlamada 27 yaşındaki Mesut Şimay yaşamını yitirmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren 23 yaşındaki Eray Kızıldağ 4 Ekim’de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren 24 yaşındaki Güven Albayrak 9 Ekim’de, Merve Menteş ise 10 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de dün sabah yaşamını yitirdi. Öte yandan bianet’te yer alan habere göre fabrikada işten çıkarmalar başladı. Habere göre kalite kontrol biriminde çalışan 10 işçiden birisi patlamada hayatını kaybederken dün itibariyle de altı kişi işten çıkarıldı.

Haber kaynağı, “Çalışanlar mesai arkadaşlarını kaybettiler. Beş işçi öldü. İşe gelip, işten de cenazeye gidenlere bu sürenin yıllık izinlerinden düşüleceği ya da ücretsiz izin yazılacağı söylendi. Üstelik bir saatlik cenaze törenine karşılık OBA Makarna yöneticileri işçileri tüm gün işe gelmemiş sayma derdinde. Oysa herkes ölen arkadaşlarına son görevini yerine getirmeye çalışıyordu” ifadelerini kullandı.