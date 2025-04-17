Obama'dan fonları dondurulan Harvard Üniversitesi'ne destek

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Harvard'ı hedef almasının ve üniversitenin fonlarının dondurulmasının ‘hukuka aykırı’ olduğunu söyledi.

Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi’ni hedef almasını eleştiren Obama, okul yönetimine destek mesajı attı.

Obama, Harvard yönetiminin tutumunu savunarak, akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard’daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı."

Harvard Üniversitesi yönetiminin bu süreçte sergilediği duruşu öven Obama, diğer üniversitelerin de benzer şekilde hareket etmesini umduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’ne ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurduğunu duyurdu. Harvard Üniversitesi, açıklamanın hemen öncesinde Beyaz Saray’ın taleplerini reddetmişti. Trump yönetiminin gönderdiği talepler listesi, kampüslerde antisemitizmle mücadele gerekçesiyle hazırlanmıştı.