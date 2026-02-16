Obama 'uzaylı' sözlerine açıklık getirdi

Eski ABD Başkanı Barrack Obama, Brian Tyler Cohen’in podcast yayınında ifade ettiği “uzaylı” ifadelerine açıklık getirdi.

Obama’nın uzaylılar hakkında "Gerçekler ama ben görmedim" açıklamasının geniş yankı bulmasının ardından eski ABD Başkanı Instagram’dan açıklama yaptı.

Obama, “Başkanlığım sırasında dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!” dedi.

Obama’nın Instagram’dan yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Speed round’un (hızlı soru cevap bölümü) ruhuna sadık kalmaya çalışıyordum ama konu dikkat çektiği için açıklık getireyim. İstatistiksel olarak evren o kadar büyük ki, bir yerlerde yaşam olma ihtimali yüksek. Ancak güneş sistemleri arasındaki mesafeler o kadar büyük ki, uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalimiz düşük. Başkanlığım sırasında dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!”

ABD BASINI NE DEDİ?

ABD’de yayın yapan Herald Sun ve Time gazetelerinin Obama’nın açıklamalarını çarpıttı.

Herald Sun “’Gerçekler’: Barack Obama’dan şok uzaylı iddiaları” başlığını kullanırken, haberde “Eski Başkan Barack Obama, uzaylıların ‘gerçek’ olduğunu ilan etti ve hafta sonu katıldığı bir podcast programında 51. Bölge hakkındaki gerçeği açıkladı” ifadeleri yer aldı.

Time ise “Barack Obama, uzaylıların “gerçek” olduğunu söylüyor ancak 51. Bölge’de tutulmuyorlar” başlığını kullandı.

OBAMA NE DEMİŞTİ?

Brian Tyler Cohen’in podcast yayınında Obama uzaylılara dair "(Uzaylılar) Gerçekler ama ben görmedim" demişti.

Obama, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret ederek, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor" ifadesini kullanmıştı.