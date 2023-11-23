Obama’nın eski danışmanı 'nefret' suçundan gözaltına alındı

Obama'nın eski danışmanı Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıya sarf ettiği islamofobik sözleri 'nefret suçu' sayılarak gözaltına alındı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı tepki çekince gözaltına alındı.

ABD basınındaki haberlere göre, Seldowitz'in Manhattan'da Mısırlı satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanı harekete geçti.

Polisin gözaltına aldığı 64 yaşındaki Seldowitz'e "nefret suçunun" yanı sıra "ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma" suçlaması yöneltildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya paylaşımında, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz" ifadesini kullanmıştı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine de "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kibarca orayı terk etmesini istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" demesi dikkati çekmişti.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratına ailesini yakalatarak, tırnaklarını söktürmekle tehdit etmişti.