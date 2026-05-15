Obeziteyle mücadelenin yol haritası konuşuldu

Türkiye Sağlık Platformu, Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Lilly İlaç iş birliğiyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısında; kamu paydaşları, uzmanlık dernekleri vehasta temsilcileri Türkiye’de obeziteyle mücadelede öncelikli ihtiyaçları ve çok paydaşlı iş birliği alanlarını değerlendirmek üzere ilk kez bir araya geldi.

Bu yıl 12- 15 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de düzenlenen ve Lilly’nin sponsorları arasında olduğu Avrupa Obezite Kongresi (ECO) kapsamında 13 Mayıs’ta Hilton İstanbul'da ‘Ulusal Obezite Koalisyonu’ başlıklı Üst Düzey Ulusal Politika Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP), Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ve Lilly İlaç ortaklığı ile düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanlığı’nın farklı birimlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Sağlık Bakanlığının yetkililerinin yanı sıra Türkiye'deki uzmanlık dernekleri liderleri, Avrupa Obezite Derneği (EASO) temsilcileri ve hasta temsilcilerini bir araya getiren bu toplantının temel amacı, obezite hastalığı yönetiminde kamu-özel sektör iş birliklerine yönelik öncelikli adımları ortaya koyan çok paydaşlı bir çerçevenin şekillendirilmesi oldu. Bu kapsamda, ‘Ulusal Obezite Koalisyonu’na zemin oluşturacak görüş ve öneriler toplantı boyunca tartışıldı.

Toplantı boyunca, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda obezitenin önemli bir bulaşıcı olmayan hastalık olarak resmen tanınmasının yarattığı önemli alanlar vurgulandı. Katılımcılar, bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de önceliklendirilmesi gereken alanlara odaklandı. Toplantıda, obezite yönetiminde dönüşümü sağlayacak şu üç ana başlık üzerinde mutabık kalındı:

“Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi: Obezite tarama ve yönetim süreçlerinin aile hekimliği düzeyinde yapılandırılması, hekimlere yönelik standart eğitim programlarının hayata geçirilmesi ve bu sürecin dijital sistemlere entegrasyon edilmesi.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Destekli Takip: Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız altyapısıyla entegre çalışacak, yapay zekâ destekli bir ‘hasta asistanı’ uygulaması için iş birliği niyetinin güçlendirilmesi.

“Ulusal Farkındalık Seferberliği: Gerçekleşen çok paydaşlı koalisyon toplantılarının devamlılığının sağlanması ve Sağlık Bakanlığı liderliğinde yürütülebilecek, obezitenin kronik hastalık olarak çerçevelendiği çok kanallı ulusal farkındalık kampanyasının değerlendirilmesi”

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, toplantı gündemine dair, obezite hastalığıile mücadelenin hem bir halk sağlığı hem de ekonomik öncelik olduğu mesajını ileterek şunları söyledi:

"Obezite artık yalnızca bireyin değil, toplumun ve sisteminsorunu. Bu alanda kapsamlı uygulamalar hayata geçiriyoruz; dijital sağlık altyapımızı güçlendiriyor, birinci basamak hizmetlerimizi dönüştürüyor ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada yürütülen diyalog, bu çalışmaları sahaya taşımak ve kalıcı bir etki yaratmak açısından son derece kıymetli."

TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı ise obezitenin yaşam boyu yönetilmesi gerekenkronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak toplantının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yazıcı, "Obezite hastalığı ilemücadele, tek bir kurumun ya da tek bir disiplininmeselesi değil. Multidisipliner ve çok paydaşlı biryaklaşım olmadan kalıcı başarı mümkün değil. İstanbul Obezite Koalisyonu tam da bu ortak aklazemin hazırlıyor” dedi.

Lilly İlaç Genel Müdürü Ryan Dawson, “Kamu–Özel İş Birlikleri ve Etki Yaratan Modeller" başlıklı özel oturumda, obezite hastalığına karşı sürdürülebilir ilerleme için kurumlar arası diyalog, ortak sorumluluk anlayışı ve şeffaf yönetişim mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Dawson, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede;“Avrupa Obezite Kongresi’nin bu yıl İstanbul’da gerçekleşmesi, Türkiye’nin bu konudaki bilimsel potansiyelini gösteriyor. Bugün burada şekillenen İstanbul Obezite Koalisyonu ile bu bilimsel birikimi, kamu-özel sektör ortaklığında somut bir eylem planına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız, hastaların hayatını iyileştirecek sürdürülebilir bir ekosistem kurmaktır.” dedi.

‘Ulusal Obezite Koalisyonu’ toplantısında mutabık kalınan birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve ulusal farkındalık seferberliği başlıklarında somut adımlar atılması için tüm taraflar harekete geçmeye davet edilmektedir. Türkiye'de obezite hastalığı ile mücadelede birçok paydaşı aynı masada buluşturan ‘Ulusal Obezite Koalisyonu”, yalnızca bir diyaloğun değil, ortak bir kararlılığın ve kalıcı bir iş birliğinin öncü adımı olma niteliği taşımaktadır.

TÜRKİYE SAĞLIK PLATFORMU (TÜSAP) HAKKINDA

Türkiye'de; hızla değişen koşullarda sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi üzerine kurulan TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu), kurulduğu 2016’dan bu yana sağlık sektörünün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi hedeflemektedir. TÜSAP; 10 yıllık süreçte her yıl 5 defa gerçekleştirdiği toplantılarla sağlık alanında politika yapıcılar için en ciddi bilgi ve kaynak üreten düşünce platformuna dönüşmüştür.

TÜRKİYE OBEZİTE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (TOAD) HAKKINDA

1998 yılında kurulan Türkiye Obezite Araştırma Derneği, bir federasyon olan Avrupa Obezite Araştırma derneğinin üyesidir. Kurulduğu tarihten bu yana ülkemizde obeziteyle mücadele eden diyetisyenlerin, psikologların, egzersiz uzmanlarının, hemşirelerin, hekimlerin, cerrahların ve obezitesi olan kişilerin sesidir. Sağlık politikaları, eğitim, araştırma, iletişim ve savunuculuk alanlarında tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmak hedefidir.

LİLLY TÜRKİYE HAKKINDA

Lilly, bilimi iyileşmeye dönüştürerek dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir ilaç şirketidir. Lilly, Türkiye’deki faaliyetlerine 1950’li yıllarda, ürünlerinin bir Türk şirketi ortaklığında üretilip dağıtılmasıyla başlamış, 1993 yılında ise bu çalışmalarını Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. çatısı altında toplamıştır. Lilly 150 yıldır hayat değiştiren keşiflere öncülük ederken, ilaçlarıyla dünya genelinde on milyonlarca insana umut olmaktadır. Diyabet bakımını yeniden tanımlamayı, obezitenin uzun vadeli etkilerini azaltmayı, Alzheimer hastalığıyla mücadeleyi ileri taşımayı, bağışıklık sisteminin en yıpratıcı hastalıklarına çözümler sunmayı ve tedavisi en zor kanser türlerini yönetilebilir hastalıklara dönüştürmeyi hedeflemektedir. Daha fazla bilgi için Lilly web adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Görüntü Dökümü -Prof. Dr. Dilek Yazıcı ile röp. -Ryan Dawson ile röp. -Dr. Hamit Harun Bağcı ile röp.

