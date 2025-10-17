Objektif Grubu “Bayramlar” ile sessizliğini bozuyor!

Rock müziğin köklü ve güçlü gruplarından Objektif , yeni single’ı “Bayramlar” ile sessizliğini bozdu. 90’lı yıllardan bu yana yayımladıkları şarkılar ve unutulmaz sahne performanslarıyla müzikseverlerin kalbinde yer eden grup, geçtiğimiz yıl haziran ayında yayımladığı “Haydar Haydar”ın ardından müzik yolculuğuna yeni bir halka ekliyor.

Sözü ve müziği Vecdi Yücalan ’a ait olan “Bayramlar”, yalnızlık, yaşlılık ve zamanın geçiciliği gibi yaşamın kaçınılmaz gerçeklerini çarpıcı bir yalınlıkla ortaya koyuyor. Grup, yıllara dayanan müzikal birikimini modern rock sounduyla harmanlayarak müziğine taze bir soluk katıyor.

Objektif, bu şarkıyla dinleyicilere yalnızca bir müzikal deneyim değil, aynı zamanda hayatın akışına dair derin bir içgörü sunuyor.

Aptülika tarafından tasarlanan kapağı ile “Bayramlar”, Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.